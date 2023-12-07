Враг обстрелял одну из шахт "Торецкуголь": есть раненый, повреждено оборудование

Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкуголь", есть раненый, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, враг нанес удар после 16 часов.

"Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу. Есть существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена", - сообщили в Минэнерго.

На момент удара в шахте находились 6 человек. Все уже выведены на поверхность, добавили в ведомстве.

Кроме того, известно, что шахта обесточена. Продолжаются обследования для уточнения объемов повреждений.

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