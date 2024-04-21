Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

Вечером и в ночь на воскресенье, 21 апреля, российские войска ударили по Никопольскому району Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, российские войска три раза били по району из тяжелой артиллерии и применили два ударных дрона различных модификаций. Под ударом оказались районный центр, Мировская и Червоногригорьевская общины.

Повреждена пятиэтажка, пять частных домов, две хозяйственные постройки, парники. Погибших и раненых нет.

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