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Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, но обошлось без жертв.
Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня
Киевлян предупреждают о сильном дожде, сильных порывах ветра 15-20 м/с и облачной погоде с температурой 7-9°C до конца дня.
Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев
Утвержденный Конгрессом пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов предоставит жизненно важную помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и укрепить безопасность США в долгосрочной перспективе.
Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 459 530 человек личного состава и 7229 танков.
За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиационных ударов по районам сосредоточения российских войск, пункту управления, складу боеприпасов, объекту противовоздушной обороны, а также по вооружению и военной технике противника.
Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский
Российские войска ночью обстреляли Херсон и область, что привело к попаданиям и вызовам скорой помощи.
Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести
Один человек погиб и семеро пропали без вести после того, как два японских военных вертолета столкнулись и разбились в Тихом океане.
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко
Военная помощь США позволит Украине планировать широкомасштабные операции и контрнаступления, повышая боевой дух и перспективы успеха в борьбе с Россией.
Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины
Премьер-министр Канады Трюдо и Президент Польши Дуда подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и обсудили пути ее дальнейшей поддержки.