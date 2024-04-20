россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Утром, 20 апреля, во время воздушной тревоги в Украине, на Днепропетровщине прогремели взрывы. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем - резюмировал председатель ОВА.

Дополнение

Накануне взрывов Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения и вероятности баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Напомним

В Днепропетровской области ночью была сбита ракета, обломки которой вызвали пожар в хозяйственной постройке и повредили дом и два автомобиля.