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Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

В ночь на 17 июля российские войска атаковали Сумы пятью управляемыми авиабомбами. Повреждено нежилое многоэтажное здание и выбиты сотни окон в окрестных строениях.

Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам

Враг в ночь на пятницу, 17 июля, нанес удары управляемыми авиабомбами по территории Сум. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, зафиксировано пять ударов КАБами.

Есть попадания по гражданской инфраструктуре в нескольких частях города, в частности два удара - в центральной. В одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание. В зданиях вокруг выбиты сотни окон

- констатировал Григоров.

Он добавил, что обследование территорий продолжается, на местах работают все необходимые службы, информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.

Напомним

Накануне российские войска нанесли удар БпЛА "Молния" по центральной части Сум. В результате атаки ранены один человек и повреждено административное здание.

рф атаковала Сумы КАБами: одна попала в район с оживленным движением, есть погибшие и раненые15.07.26, 10:20 • 4000 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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