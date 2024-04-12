Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум: предварительно, без пострадавших

Армия рф сегодня, 12 апреля, нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум, по предварительной информации, люди не пострадали. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Сегодня, 12 апреля враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Предварительно, люди не пострадали - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, на месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются.

Также в ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее УНН сообщал, что в Сумах раздавались взрывы.