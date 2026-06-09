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Враг атаковал позиции Сил обороны более 50 раз, наиболее активно действует на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

С начала суток зафиксирована 51 атака, самая сложная ситуация на Покровском направлении. Враг также обстреливает приграничье Сумщины и Черниговщины из артиллерии.

Враг атаковал позиции Сил обороны более 50 раз, наиболее активно действует на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток агрессор 51 раз атаковал позиции Сил обороны. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Рогозное, Коренек, Будки, Малушино, Атинское, Бачевск, Уланово, Яструбщина, Середина-Буда, а в Черниговской области под удары попал населенный пункт Лужки. Кроме того, авиационным ударам подверглись Пустогород и Вольная Слобода в Сумской области 

— говорится в сводке.

Три боевых столкновения произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, одно из которых продолжается до сих пор; также противник нанес один авиаудар с применением четырех управляемых авиабомб и совершил 27 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Три попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении неподалеку от Прилипки и Западного, при этом один бой продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в районе Шийковки.

Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед отражали украинские воины на Лиманском направлении возле Боровой, Червоного Става, Новоселовки, Дробышево и Озерного, три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки захватчиков идти вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Иванополья, Ильиновки и Русиного Яра, одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шахово, Золотого Колодца, Вольного, Белицкого, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Удачного и Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.

Только один раз пытался враг продвинуться в районе Александрограда на Александровском направлении.

Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Воздвижевки, Рождествянки, Доброполья, Железнодорожного и Гуляйпольского, два боестолкновения продолжаются.

Два раза штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в районах Степного и Степногорска.

На Приднепровском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.

Никаких существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте зафиксировано 260 боевых столкновений - Генштаб обновил карты09.06.26, 09:30 • 3034 просмотра

Антонина Туманова

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