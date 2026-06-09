Враг атаковал позиции Сил обороны более 50 раз, наиболее активно действует на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксирована 51 атака, самая сложная ситуация на Покровском направлении. Враг также обстреливает приграничье Сумщины и Черниговщины из артиллерии.
С начала суток агрессор 51 раз атаковал позиции Сил обороны. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Рогозное, Коренек, Будки, Малушино, Атинское, Бачевск, Уланово, Яструбщина, Середина-Буда, а в Черниговской области под удары попал населенный пункт Лужки. Кроме того, авиационным ударам подверглись Пустогород и Вольная Слобода в Сумской области
Три боевых столкновения произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, одно из которых продолжается до сих пор; также противник нанес один авиаудар с применением четырех управляемых авиабомб и совершил 27 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
Три попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении неподалеку от Прилипки и Западного, при этом один бой продолжается и в эти минуты.
На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в районе Шийковки.
Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед отражали украинские воины на Лиманском направлении возле Боровой, Червоного Става, Новоселовки, Дробышево и Озерного, три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки захватчиков идти вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Иванополья, Ильиновки и Русиного Яра, одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шахово, Золотого Колодца, Вольного, Белицкого, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Удачного и Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.
Только один раз пытался враг продвинуться в районе Александрограда на Александровском направлении.
Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Воздвижевки, Рождествянки, Доброполья, Железнодорожного и Гуляйпольского, два боестолкновения продолжаются.
Два раза штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в районах Степного и Степногорска.
На Приднепровском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.
Никаких существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
На фронте зафиксировано 260 боевых столкновений - Генштаб обновил карты09.06.26, 09:30 • 3034 просмотра