Враг атаковал Львовскую область "кинжалами", повторно попав в критически важную инфраструктуру

Во время утренней воздушной тревоги враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "кинжалами". Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью - написал он.

Также он добавил, что пожарных, которые боролись с огнем, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место.

Напомним

Ночью во Львовской области вражеские атаки привели к пожару на объекте критической инфраструктуры. На месте происшествия работали пожарные, информация о пострадавших отсутствует.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников