Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничникам Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв в Семеновской и Сновской общинах, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

«В течение суток российские войска нанесли удары FPV-дронами, из минометов и артиллерии по пограничье Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв», - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Семеновская громада: 15 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и минометов) в районе н.п. Архиповка, Леонивка, Железный Мост, Карповичи и Сергеевское;

Сновская громада: 6 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и FPV-дронами) в районе н.п. Хреновка.



Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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