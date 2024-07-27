Киев • УНН
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области дронами, артиллерией и минометами. Зафиксирован 21 взрыв в Семеновской и Сновской общинах, информации о пострадавших нет.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничникам Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв в Семеновской и Сновской общинах, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
«В течение суток российские войска нанесли удары FPV-дронами, из минометов и артиллерии по пограничье Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв», - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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