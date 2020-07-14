ВР приняла законопроект о выделении из бюджета средств для "Южмаша"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год относительно дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова". Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проектом закона предусмотрено введение новой бюджетной программы "Пополнение уставного капитала государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" на погашение задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством по расходам бюджета" с объемом расходов 2318,228 млн грн.
Законопроектом предусмотрено, что эти средства будут направлены на погашение задолженности по выплате заработной платы и сопутствующих платежей, погашения налогового долга по уплате ЕСВ, погашения налогового долга с отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) по итогам 2019 года.
Напомним, вчера нардепы приняли за основу законопроект относительно соцзащиты населения в период карантина.