ВР ухвалила законопроект про виділення з бюджету коштів для "Південмашу"

Проектом закону передбачено введення нової бюджетної програми "Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова" на погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджету" з обсягом видатків 2318,228 млн грн.

Законопроектом передбачено, що ці кошти будуть направлені на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та супутніх платежів, погашення податкового боргу зі сплати ЄСВ, погашення податкового боргу з відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за підсумками 2019 року.

Нагадаємо, вчора нардепи ухвалили за основу законопроект щодо соцзахисту населення у період карантину.