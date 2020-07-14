ВР ухвалила законопроект про виділення з бюджету коштів для "Південмашу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо додаткових заходів із фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова". Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів Україн, передає кореспондент УНН.
Проектом закону передбачено введення нової бюджетної програми "Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова" на погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджету" з обсягом видатків 2318,228 млн грн.
Законопроектом передбачено, що ці кошти будуть направлені на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та супутніх платежів, погашення податкового боргу зі сплати ЄСВ, погашення податкового боргу з відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за підсумками 2019 року.
Нагадаємо, вчора нардепи ухвалили за основу законопроект щодо соцзахисту населення у період карантину.