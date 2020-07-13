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Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо соцзахисту населення у період карантину

Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо соцзахисту населення у період карантину

Київ • УНН

 • 13790 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3486 про внесення змін до законодавства щодо соцзахисту населення в період карантину, пов’язаного з COVID-19. Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про зайнятість населення" та Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", які спрямовані на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, не залежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу.

Крім того, пропонується привести у відповідність до законодавства строки, у які роботодавці повідомляють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про заплановане масове вивільнення працівників.

Крім того, пропонується врегулювати питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності. Також пропонується дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

Нагадаємо, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект № 3486 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

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