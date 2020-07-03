ВР приняла за основу законопроект о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу проект закона №3668 о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, целью законопроекта является обеспечение построения дееспособной и эффективной системы реабилитации в сфере здравоохранения в Украине. Это требует внесения изменений в национальное законодательство в сфере здравоохранения и в сфере лицензирования для возможности начала качественного функционирования программы медицинских гарантий в части реабилитации в соответствии с международными актами в сфере реабилитации.
"Проект Закона вводит функционирования современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы", - говорится в пояснительной записке.
Сообщается, что законопроект описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и до получения лицом статуса "лицо с инвалидностью".
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Также проектом закона определяются принципы осуществления реабилитации граждан Украины, сформулированные в соответствии с документами Всемирной организации здравоохранения, европейских и мировых профессиональных органов специалистов реабилитационных специальностей. Так, данные принципы предоставления реабилитационной помощи лежат в основе предоставления реабилитационной помощи в странах Европейского Союза и стран-членов НАТО.
Кроме того, законопроектом дается определение системе реабилитации и ее составляющих, в частности субъектов реабилитации, которыми являются лица, которые нуждаются в реабилитации, а также их законные представители; члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации; специалисты реабилитации; мультидисциплинарные реабилитационные команды; реабилитационные учреждения, отделения, подразделения; общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов реабилитации; органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации; субъекты, которые осуществляют кадровое научное обеспечения системы реабилитации.
Напомним, что Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект о построении эффективной системы реабилитации.