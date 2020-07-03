ВР ухвалила за основу законопроект про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу проект закону №3668 про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, метою законопроекту є забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні. Це потребує внесення змін до національного законодавства в сфері охорони здоров’я та в сфері ліцензування для уможливлення започаткування якісного функціонування програми медичних гарантій в частині реабілітації у відповідності до міжнародних актів у сфері реабілітації.
"Проект Закону запроваджує функціонування сучасної системи "реабілітації у сфері охорони здоров’я" (health-related rehabilitation), тобто надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми", - йдеться у пояснювальній записці.
Повідомляється, що законопроект описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та до отримання особою статусу "особа з інвалідністю".
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Також проектом закону визначаються принципи здійснення реабілітації громадян України, сформульовані відповідно до документів Всесвітньої організації охорони здоров’я, європейських та світових професійних органів фахівців реабілітаційних спеціальностей. Так, дані принципи надання реабілітаційної допомоги лежать в основі надання реабілітаційної допомоги в країнах Європейського Союзу та країн-членів НАТО.
Крім того, законопроектом дається визначення системи реабілітації та її складових, зокрема суб’єктів реабілітації, якими є особи, які потребують реабілітації, а також їх законні представники; члени сімей осіб, які потребують реабілітації; фахівці реабілітації; мультидисциплінарні реабілітаційні команди; реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи; громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців реабілітації; органи професійного самоврядування фахівців з реабілітації; суб’єкти, які здійснюють кадрове на наукове забезпечення системи реабілітації.
Нагадаємо, що Комітет порекомендував ВР розглянути законопроект про побудову ефективної системи реабілітації.