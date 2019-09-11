ВР приняла заявление о непризнании легитимности "выборов" в АР Крым и городе Севастополь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированной территории Украины — Автономная Республика Крым и город Севастополь. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
“Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо образом быть использованы как свидетельство любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя, определенного Конституцией и законами Украины”, — говорится в тексте заявления.
Кроме того, Верховная Рада Украины соответствующим заявлением призывает международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования на выборах Президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также причастных к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины.
Напомним, Европейский Союз не признает проведения так называемых “выборов” на территории аннексированной Российской Федерацией АР Крым.