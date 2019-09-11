ВР ухвалила заяву щодо невизнання легітимності "виборів" у АР Крим та місті Севастополь
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому заяву про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованій території України — Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів, передає корреспондент УНН.
“Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають жодних правових наслідків. Вони також жодним чином не можуть свідчити або будь-яким чином бути використаними як свідчення будь-якої зміни статусу тимчасово окупованих територій України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, визначеного Конституцією і законами України”, — йдеться в тексті заяви.
Крім того, Верховна Рада України відповідною заявою закликає міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні санкції (обмеження) до осіб, причетних до організації і проведення незаконного голосування під час виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також причетних до систематичних порушень основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території України.
Нагадаємо, Європейський Союз не визнає проведення так званих “виборів” на території анексованої Російською Федерацією АР Крим.