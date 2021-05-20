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ВР приняла в первом чтении законопроект о десоветизации законодательства Украины

Киев • УНН

 • 20260 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о десоветизации законодательства Украины, передает корреспондент УНН.

ВР приняла в первом чтении законопроект о десоветизации законодательства Украины

Законопроект поддержан 264 голосами.

Детали

Как отмечается в пояснительной записке, предполагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и Жилищного кодекса Украинской ССР. В Кодексе законов о труде понятие “трудящийся” заменяется на “работник”.

Жилищный кодекс Украинской ССР переименовывается в Жилищный кодекс Украины.

Из него, в частности, убираются упоминания о Великой Октябрьской революции и “ленинские идеи построения коммунистического общества”.

Предполагается также отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, признать такими, что не применяются на территории Украины акты органов государственной власти и управления СССР, Украинской ССР и, кроме их положений, которые не противоречат Конституции и закону “О правопреемстве” и касаются, в частности, суверенитета Украины и ее территориальной целостности в рамках существующей государственной границы, определенной Конституцией и законами, а также международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой.

Под исключения попадают акты, касающиеся административно-территориального устройства Украины, награждение, вручение, правил ношения и передачи орденов, медалей, орденских лент, знаков различия, почетных званий, званий СССР.

Всего в законопроекте речь идет об отмене более 1000 нормативно-правовых актов.

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