ВР ухвалила в першому читанні законопроект про дерадянізацію законодавства України

Законопроект підтриманий 264 голосами.

Деталі

Як зазначається в пояснювальній записці, передбачається внести зміни до Кодексу законів про працю України та Житлового кодексу Української РСР. У Кодексі законів про працю поняття “трудящий” замінюється на “працівник”.

Житловий кодекс Української РСР перейменовується на Житловий кодекс України.

З нього, зокрема, прибираються згадки про Велику Жовтневу революцію та “ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства”.

Передбачається також скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються на території України акти органів державної влади і управління СРСР Української РСР і, окрім їхніх положень, що не суперечать Конституції і закону “Про правонаступництво” та стосуються, зокрема, суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону, визначеного Конституцією та законами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

Під виключення потрапляють акти, які стосуються адміністративно-територіального устрою України, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.

Загалом у законопроекті йдеться про скасування понад 1 тисячі нормативно-правових актів.