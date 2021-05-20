ВР ухвалила в першому читанні законопроект про дерадянізацію законодавства України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про дерадянізацію законодавства України, передає кореспондент УНН.
Законопроект підтриманий 264 голосами.
Деталі
Як зазначається в пояснювальній записці, передбачається внести зміни до Кодексу законів про працю України та Житлового кодексу Української РСР. У Кодексі законів про працю поняття “трудящий” замінюється на “працівник”.
Житловий кодекс Української РСР перейменовується на Житловий кодекс України.
З нього, зокрема, прибираються згадки про Велику Жовтневу революцію та “ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства”.
Передбачається також скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються на території України акти органів державної влади і управління СРСР Української РСР і, окрім їхніх положень, що не суперечать Конституції і закону “Про правонаступництво” та стосуються, зокрема, суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону, визначеного Конституцією та законами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.
Під виключення потрапляють акти, які стосуються адміністративно-територіального устрою України, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.
Загалом у законопроекті йдеться про скасування понад 1 тисячі нормативно-правових актів.