ВР поддержала изменения в Таможенный кодекс по развитию электрического транспорта

Законопроект имеет целью стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Так, законопроектом предлагается временно до 1 января 2029года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Напомним, по информации Мининфраструктуры, в Украине нужно стимулировать использование электромобилей . При участии местных госадминистраций в министерстве работают над обеспечением поэтапной замены транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.