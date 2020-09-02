ВР підтримала зміни до Митного кодексу щодо розвитку електричного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3477 про внесення змін до Митного кодексу щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них.
Так, законопроектом пропонується тимчасово до 1 січня 2029 року звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.
Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, в Україні треба стимулювати використання електромобілів. За участі місцевих держадміністрацій у міністерстві працюють над забезпеченням поетапної заміни міського транспорту на електротранспорт, зокрема, шляхом залучення кредитів на сприятливих умовах.