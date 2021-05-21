ВР поддержала создание службы военного капелланства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу, 21 мая, приняла в первом чтении проект закона № 4626 о Службе военного капелланства. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
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"Проектом закона предусматривается, что военным капелланом могут стать представители различных религиозных организаций, ведь военные капелланы - это профессионалы, которые независимо от конфессиональной принадлежности смогут обеспечить пастырское попечение военнослужащих всех вероисповеданий", - отметил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, представляя документ в парламенте.
Детали
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внедрение в законодательстве Украины понятия Службы военного капелланства, ее структуры, подчинения и общей численности. Закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих, что предоставляет им соответствующие социальные гарантии, и устанавливаются требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.
Даются определения понятиям "духовно-религиозные потребности", "удовлетворение духовно-религиозных потребностей", "пастырское попечение", "консультирование командования по духовно-религиозных вопросам" и другим понятием.
С целью надлежащей организации удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях проектом закона предусмотрено введение соответствующих квот конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфессиональности нашего государства.
Кроме того, с целью обеспечения межконфессионального согласия и взаимопонимания в сфере организации мероприятий удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей законопроектом предусматривается создание как совещательных органов межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны Украины и Министерстве внутренних дел Украины.
Добавим
Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщал, что служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, однако вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.