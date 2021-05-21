ВР підтримала створення служби військового капеланства

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 7146 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 28190 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 79400 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 163751 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 196503 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175193 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168025 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114629 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89234 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 227286 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 52228 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 64761 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 73824 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 90631 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 31522 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 195011 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 227283 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 317123 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480306 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 462942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3172 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 32290 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45747 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50276 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 50052 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

ВР підтримала створення служби військового капеланства

Київ • УНН

 • 16031 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Верховна Рада України у п’ятницю, 21 травня, ухвалила в першому читанні проект закону № 4626 про Службу військового капеланства. Відповідне рішення підтримало 299 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

ВР підтримала створення служби військового капеланства

Цитата:

“Проектом закону передбачається, що військовим капеланом можуть стати представники різних релігійних організацій, адже військові капелани — це професіонали, які незалежно від конфесійної приналежності зможуть забезпечити душпастирську опіку військовослужбовців усіх віросповідань”, — зазначив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, представляючи документ у парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом пропонується впровадження в законодавстві України поняття Служби військового капеланства, її структуру, підпорядкування та загальну чисельність. Закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії, та встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Даються визначення поняттям “духовно-релігійні потреби”, “задоволення духовно-релігійних потреб”, “душпастирська опіка”, “консультування командування з духовно-релігійних питань” та іншим поняттям.

З метою належної організації задоволення духовно-релігійних потреб особового складу у Збройних силах України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань проектом закону передбачено запровадження відповідних квот конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Окрім того, з метою забезпечення міжконфесійної злагоди та порозуміння у сфері організації заходів задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців і членів їх сімей законопроектом передбачається створення як дорадчих органів Міжконфесійних рад з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України та Міністерстві внутрішніх справ України.

Додамо

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше повідомляв, що служба військового духовенства створена у Національній гвардії та Державній прикордонній службі, проте незабаром буде розширена і на Національну поліцію України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27