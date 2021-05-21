ВР підтримала створення служби військового капеланства

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“Проектом закону передбачається, що військовим капеланом можуть стати представники різних релігійних організацій, адже військові капелани — це професіонали, які незалежно від конфесійної приналежності зможуть забезпечити душпастирську опіку військовослужбовців усіх віросповідань”, — зазначив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, представляючи документ у парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом пропонується впровадження в законодавстві України поняття Служби військового капеланства, її структуру, підпорядкування та загальну чисельність. Закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії, та встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Даються визначення поняттям “духовно-релігійні потреби”, “задоволення духовно-релігійних потреб”, “душпастирська опіка”, “консультування командування з духовно-релігійних питань” та іншим поняттям.

З метою належної організації задоволення духовно-релігійних потреб особового складу у Збройних силах України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань проектом закону передбачено запровадження відповідних квот конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Окрім того, з метою забезпечення міжконфесійної злагоди та порозуміння у сфері організації заходів задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців і членів їх сімей законопроектом передбачається створення як дорадчих органів Міжконфесійних рад з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України та Міністерстві внутрішніх справ України.

Додамо

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше повідомляв, що служба військового духовенства створена у Національній гвардії та Державній прикордонній службі, проте незабаром буде розширена і на Національну поліцію України.