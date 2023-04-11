ВР поддержала реструктуризацию потребительских кредитов: кого касается
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной во время военного положения и 30 дней после него. Об этом сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
Цитата
«Парламент принял в первом чтении (законопроекты – ред.) №9051/9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной во время военного положения и 30 дней после него», - написал Железняк.
Он сообщил, что законопроекты №9051 и №9052 поддержали 297 и 298 народных депутатов соответственно.
«Он касается людей, которые имеют договоры о потребительском кредите с местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная рф территория», - отметил Железняк.
Дополнение
Правительство предлагает упростить условия погашения кредита для ВПЛ и лиц, проживающих на пораженных войной территориях.