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ВР підтримала реструктуризацію споживчих кредитів: кого стосується

ВР підтримала реструктуризацію споживчих кредитів: кого стосується

Київ • УНН

 • 980320 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроекти щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною під час воєнного стану та 30 днів після нього. Про це повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

«Парламент прийняв у першому читанні (законопроекти – ред.) №9051/9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною під час воєнного стану та 30 днів після нього», - написав Железняк.

Він повідомив, що законопроекти №9051 та №9052 підтримали 297 та 298 народних депутатів відповідно.

«Він стосується людей, які мають договори про споживчий кредит з місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована рф територія», - зазначив Железняк.

Доповнення

Уряд пропонує спростити умови погашення кредиту для ВПО й осіб, що проживають на уражених війною територіях.

Українські Національні Новини

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