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ВР не смогла преодолеть вето Президента на закон об автоматическом начисление субсидий пенсионерам и инвалидам

ВР не смогла преодолеть вето Президента на закон об автоматическом начисление субсидий пенсионерам и инвалидам

Киев • УНН

 • 51324 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховная Рада отклонила закон об автоматическом начисление субсидий пенсионерам / лицам с инвалидностью. Парламентарии не смогли преодолеть вето Президента Украины на законопроект "О жилищно-коммунальных услугах" относительно начисления субсидий пенсионерам и инвалидам ", передает корреспондент УНН.

За преодоление вето главы государства проголосовали только 173 народных депутата при 300 минимально необходимых, а за предложение Петра Порошенко отклонить закон - 109 при 226 минимально необходимых. Таким образом, законодательный акт считается отклоненным.

Законом предусматривалось по упрощенной процедуре осуществлять назначения и предоставления структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива для неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении ( доме), семья которых состоит только из таких лиц - без обращения гражданина на основании сведений Пенсионного фонда Украины, других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, полученных в порядке обмена информацией; для неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении (доме), в состав семьи которых входят другие лица, а также для работающих пенсионеров и работающих инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении (доме), семья которых состоит только с таких лиц или в состав семьи входят другие лица, - по обращению гражданина на основании справок о доходах зарегистрированных граждан.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко в своих предложениях отметил, что предложенным законопроектом усложняется процедура назначения субсидий, а следовательно, и реализация соответствующего права граждан.

Украинские Национальные Новости

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