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ВР не змогла подолати вето Президента на закон про автоматичне нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам

ВР не змогла подолати вето Президента на закон про автоматичне нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада відхилила закон про автоматичне нарахування субсидій пенсіонерам/особам з інвалідністю. Парламентарі не змогли подолати вето Президента України на законопроект "Про житлово-комунальні послуги" щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам", передає кореспондент УНН.

За подолання вето глави держави проголосували лише 173 народні депутати при 300 мінімально необхідних, а за пропозицію Петра Порошенка відхилити закон - 109 при 226 мінімально необхідних. Таким чином, законодавчий акт вважається відхиленим.

Законом передбачалося за спрощеною процедурою здійснювати призначення та надання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива для непрацюючих пенсіонерів та непрацюючих інвалідів, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сім'я яких складається лише з таких осіб, – без звернення громадянина на підставі відомостей Пенсійного фонду України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отриманих у порядку обміну інформацією; для непрацюючих пенсіонерів та непрацюючих інвалідів, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), до складу сім'ї яких входять інші особи, а також для працюючих пенсіонерів та працюючих інвалідів, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сім'я яких складається лише з таких осіб або ж до складу сім'ї входять інші особи, – за зверненням громадянина на підставі довідок про доходи зареєстрованих громадян.

У той же час Президент України Петро Порошенко у своїх пропозиціях наголосив, що запропонованим законопроектом ускладнюється процедура призначення субсидій, а отже, й реалізація відповідного права громадян.

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