ВР предоставила отсрочку "Южмашу" для погашения более 200 млн грн долга
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада предоставила отсрочку "Южмашу" для погашения задолженности неналогового происхождения перед государством и обязана загрузить его госзаказами. Парламентарии поддержали 232 голосами соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Согласно закону "Южмаш" получит отсрочку по обязательствам по погашению задолженности неналогового происхождения перед государством.
Также предусматривается обеспечение загрузки производственных мощностей по государственному заказу, в том числе, государственному оборонному заказу, в качестве частичной компенсации потери "Южмашем" российского космического и оборонного рынка.
Как отмечается в пояснительной записке, задолженность по зарплате и коммунальным услугам на предприятии составляет почти 245 млн гривен.
Напомним, в декабря 2016 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о списании государственному предприятию "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова" 400 млн грн долга за электроэнергию.