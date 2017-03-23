ВР предоставила отсрочку "Южмашу" для погашения более 200 млн грн долга

Согласно закону "Южмаш" получит отсрочку по обязательствам по погашению задолженности неналогового происхождения перед государством.

Также предусматривается обеспечение загрузки производственных мощностей по государственному заказу, в том числе, государственному оборонному заказу, в качестве частичной компенсации потери "Южмашем" российского космического и оборонного рынка.

Как отмечается в пояснительной записке, задолженность по зарплате и коммунальным услугам на предприятии составляет почти 245 млн гривен.

Напомним, в декабря 2016 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о списании государственному предприятию "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова" 400 млн грн долга за электроэнергию.