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ВР надала відстрочку “Південмашу” щодо погашення більше 200 млн грн боргу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада надала відстрочку “Південмашу” щодо погашення заборгованості неподаткового походження перед державою та зобов’язана завантажити його держзамовлення. Парламентарі підтримали 232 голосами відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Згідно до закону “Південмаш” отримає відстрочку за зобов’язаннями щодо погашення заборгованості неподаткового походження перед державою.

Також передбачається забезпечення завантаження виробничих потужностей державним замовленням, у тому числі, державним оборонним замовленням, в якості часткової компенсації втрати "Південмашем" російського космічного та оборонного ринку.

Як наголошується у пояснювальній записці, заборгованість із зарплат та комунальних послуг на підприємстві становить майже 245 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав закон про списання державному підприємству “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова” 400 млн грн боргу за електроенергію.

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