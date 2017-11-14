ВР должна проголосовать за создание антикоррупционного суда в ближайшие месяцы - Гройсман

"Думаю, что было бы хорошо, если бы мы в считанные месяцы смогли получить решение о создании такого суда. А что касается формирования суда, то, очевидно, что это займет определенный период времени, поскольку это будут новые процедуры, новый отбор, аттестация судей" , - сказал премьер.

При этом, В.Гройсман убежден, что Украина уже имеет значительный опыт при формировании нового Верховного Суда.

Напомним, по словам В.Гройсмана, со стороны Кабинета министров Украины не будет никаких задержек по принятию необходимых нормативно-правовых актов, а также финансирования для работы Антикоррупционного суда после его создания.