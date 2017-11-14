ВР має проголосувати за створення антикорупційного суду найближчими місяцями - Гройсман

"Думаю, що було б добре, якби ми в лічені місяці змогли отримати рішення щодо створення такого суду. А що стосується формування суду, то, очевидно, що це займе певний період часу, оскільки це будуть нові процедури, новий відбір, атестація суддів", - сказав Прем’єр.

При цьому, В.Гройсман переконаний, що Україна вже має значний досвід під час формування нового Верховного Суду.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, з боку Кабінету міністрів України не буде жодних затримок щодо ухвалення необхідних нормативно-правових актів, а також фінансування для роботи Антикорупційного суду після його створення.