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ВР має проголосувати за створення антикорупційного суду найближчими місяцями - Гройсман

ВР має проголосувати за створення антикорупційного суду найближчими місяцями - Гройсман

Київ • УНН

 • 10653 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада має ухвалити рішення про створення антикорупційного суду найближчими місяцями. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимиром Гройсман на спільному брифінгу з президентом групи Світового банку Джима Йонг Кімом, передає УНН.

"Думаю, що було б добре, якби ми в лічені місяці змогли отримати рішення щодо створення такого суду. А що стосується формування суду, то, очевидно, що це займе певний період часу, оскільки це будуть нові процедури, новий відбір, атестація суддів", - сказав Прем’єр.

При цьому, В.Гройсман переконаний, що Україна вже має значний досвід під час формування нового Верховного Суду.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, з боку Кабінету міністрів України не буде жодних затримок щодо ухвалення необхідних нормативно-правових актів, а також фінансування для роботи Антикорупційного суду після його створення.

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