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В течение первой недели 2017 заболеваемость гриппом и ОРВИ в Винницкой областиснизилась на 16,8%

В течение первой недели 2017 заболеваемость гриппом и ОРВИ в Винницкой областиснизилась на 16,8%

Киев • УНН

 • 7900 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 11 января. УНН. По состоянию на 10.01.2017 года заболеваемость вирусными инфекциями составила 771,6 случаев на 100 тыс. населения (при эпидемическом пороге 694,3 случаев на 100 тыс. нас.) или на 16,8% ниже, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Винницкой ОГА, передает УНН-Центр .

Заболеваемость в целом по области была на 11,1% выше эпидемического порогового уровня.

В области за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 12373 человек, среди заболевших 6327 (51,1%) детей. Были госпитализированы 939 человек, в т.ч. 620 детей.

 

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