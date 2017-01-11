Впродовж першого тижня 2017 року захворюваність на грип та ГРВІ на Вінниччині знизилась на 16,8%

Захворюваність в цілому по області була на 11,1 % вищою епідемічного порогового рівня.

В області за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 12373 осіб, серед захворілих 6327 (51,1%) дітей. Було госпіталізовано 939 осіб, в т.ч. 620 дітей.

Найбільш високі рівні захворюваності на дані інфекції реєструвалися на території м. Вінниця та Ладижин, Козятинського, Літинського, Могилів — Подільського та Тиврівського районів.

У зв’язку із високим рівнем захворюваності на окремих адміністративних територіях рішеннями районних та міської комісій ТЕБ та НС було вирішено питання про призупинення виховного процесу.

Відтак у Гайсинському районі — у 27 ДНЗ.