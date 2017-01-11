Впродовж першого тижня 2017 року захворюваність на грип та ГРВІ на Вінниччині знизилась на 16,8%
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Станом на 10.01.2017 року захворюваність на вірусні інфекції склала 771,6 випадків на 100 тис. населення (при епідемічному порозі 694,3 випадків на 100 тис. нас.) або на 16,8% нижче, ніж на попередньому тижні. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА, передає УНН-Центр.
Захворюваність в цілому по області була на 11,1 % вищою епідемічного порогового рівня.
В області за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 12373 осіб, серед захворілих 6327 (51,1%) дітей. Було госпіталізовано 939 осіб, в т.ч. 620 дітей.
Найбільш високі рівні захворюваності на дані інфекції реєструвалися на території м. Вінниця та Ладижин, Козятинського, Літинського, Могилів — Подільського та Тиврівського районів.
У зв’язку із високим рівнем захворюваності на окремих адміністративних територіях рішеннями районних та міської комісій ТЕБ та НС було вирішено питання про призупинення виховного процесу.
Відтак у Гайсинському районі — у 27 ДНЗ.