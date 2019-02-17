Впервые за пять лет на севере Израиля бушуют мощные водопады
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Несмотря на холодную и дождливую погоду, десятки тысяч израильтян провели субботу на природе. Управление национальных парков и заповедников насчитало сегодня более 50 тысяч посетителей - и это только на объектах с платным входом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IsraelInfo.
“Особенно привлекательны этой зимой Голанские высоты, где впервые за последние пять лет можно полюбоваться бурлящими ручьями и шумными водопадами”, — добавляют в издании.
Впервые с 2013 года переполнилось водохранилище Дваш, расположенный около 808 шоссе к югу от поворота на Гамла — через его земляные дамбы вниз идут мощные потоки воды.
Мощным потоком льется водопад и движении в верхнем течении ручья Завитаев.
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Корреспондент “Кан” Руби Хаммершлаг показал в твиттере, как выглядит сегодня это место, расположенное посреди стрельбища ЦАХАЛа.
Как сообщал УНН, сильные морозы, которые в последние несколько дней установились в Канаде и в северных районах США, частично заморозили Ниагарский водопад.
מפל האירוסים בגולן.
צילום: אוריה ואזנה רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/y2EUOoknrA