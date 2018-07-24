У Китаї з'явився хмарочос з водоспадом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У місті Гуйян у Китаї з'явився хмарочос з водоспадом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Metro.
На одній зі стін хмарочоса створили водоспад заввишки 108 метрів з каскадом. Він називається Liebian Building, і його незвична архітектура привернула багато уваги.
Ним керує компанія Guizhou Ludiya Property Management Co. Представник компанії повідомив, що вода для водоспаду надходить з переробленої водопровідної води або дощової води.
"Наша будівля має чотириярусну систему зберігання і дренажу підземних вод, з якої вода закачується і переробляється", - повідомили в компанії.
Ціна за електроенергію за годину роботи водоспаду становить близько 100 євро, додали у компанії.
"Ось чому ми не включаємо водоспад кожен день - лише для особливих подій у місті", - вказали в фірмі. Коли він працює, то включається лише на 10-20 хвилин за раз.
Нагадаємо, водоспад в Антарктиді показали на відео.