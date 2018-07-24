В Китае появился небоскреб с водопадом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В городе Гуйян в Китае появился небоскреб с водопадом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Metro.
На одной из стен небоскреба создали водопад высотой 108 метров с каскадом. Он называется Liebian Building, и его необычная архитектура привлекла много внимания.
Им управляет компания Guizhou Ludiya Property Management Co. Представитель компании сообщил, что вода для водопада поступает из переработанной водопроводной воды или дождевой воды.
"Наше здание имеет четырехъярусную систему хранения и дренажа подземных вод, из которой вода закачивается и перерабатывается", - сообщили в компании.
Цена за электроэнергию за час работы водопада составляет около 100 евро, добавили в компании.
"Вот почему мы не включаем водопад каждый день - только для особых торжеств в городе", - добавили в фирме. Когда он работает, то включается только на 10-20 минут за раз.
Напомним, водопад в Антарктиде показали на видео.