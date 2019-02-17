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Вперше за п'ять років на півночі Ізраїлю вирують потужні водоспади

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Незважаючи на холодну і дощову погоду, десятки тисяч ізраїльтян провели суботу на природі. Управління національних парків і заповідників нарахувало сьогодні більш 50 тисяч відвідувачів — і це тільки на об’єктах з платним входом. Про це повідомляє УНН із посиланням на IsraelInfo.

“Особливо привабливі цієї зими Голанські висоти, де вперше за останні п’ять років можна помилуватися вируючими струмками і гучними водоспадами”, — додають у виданні.

Вперше з 2013 року переповнилося водосховище Дваш, розташоване у 808 шосе на південь від повороту на Гамла, — через його земляні дамби вниз йдуть потужні потоки води.

Потужним потоком ллється водоспад Ірусім у верхній течії струмка Завітаєв.

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Кореспондент “Кан” Рубі Хаммершлаг показав в твіттері, як виглядає сьогодні це місце, розташоване посеред стрільбища ЦАХАЛу.

Як повідомляв УНН, сильні морози, які в останні кілька днів встановилися в Канаді і в північних районах США, частково заморозили Ніагарський водоспад.

מפל האירוסים בגולן.
צילום: אוריה ואזנה רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/y2EUOoknrA

— Rubi Hammerschlag (@rubih67) 16 лютого 2019 р.

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