Вперше за п'ять років на півночі Ізраїлю вирують потужні водоспади

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Незважаючи на холодну і дощову погоду, десятки тисяч ізраїльтян провели суботу на природі. Управління національних парків і заповідників нарахувало сьогодні більш 50 тисяч відвідувачів — і це тільки на об’єктах з платним входом. Про це повідомляє УНН із посиланням на IsraelInfo.