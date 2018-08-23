Впервые за десять лет ни один украинец не сыграет в основной сетке US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Второй украинец попытался силы в квалификации “Грэнд Слэм” — Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает УНН.
Нашему Ильи Марченко в первом круге противостоял 22-й сеяный 39-летний ветеран мирового тенниса хорват Иво Карлович. Бывшая 14-я ракетка мира сумел обыграть уроженца Донецка 6:3, 7:6 (7).
Таким образом, ни один украинец не будет представлен в основной сетке соревнований, ведь ранее вылетел Сергей Стаховский, а Александр Долгополов досрочно завершил сезон и перенес операцию.
Отметим, что в последний раз US Open без украинцев в мужских соревнованиях прошел еще в 2008 году.
Добавим, что в прошлом году в основной сетке данных соревнований сыграл только Долгополов, которому удалось дойти до четвертого круга, где он проиграл будущему чемпиону Рафаэлю Надалю.