Вперше за десять років жоден українець не зіграє в основній сітці US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Другий українець спробував сили в кваліфікації “Гренд Слему” — Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), повідомляє УНН.
Нашому Іллі Марченко у першому колі протистояв 22-й сіяний, 39-річний ветеран світового тенісу хорват Іво Карлович. Колишня 14-ракетка світу зумів обіграти уродженця Донецька 6:3, 7:6 (7).
Таким чином, жоден українець не буде представлений в основній сітці змагань, адже раніше вилетів Сергій Стаховський, а Олександр Долгополов достроково завершив сезон і переніс операцію.
Відзначимо, що в останній раз US Open без українців в чоловічих змаганнях пройшов ще в 2008 році.
Додамо, що у минулому році в основній сітці даних змагань зіграв лише Долгополов, якому вдалося дійти до четвертого кола, де він програв майбутньому чемпіону Рафаелю Надалю.