Впервые за 4 года город получил прибыль от парковки в 5 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Впервые за 4 года КП “Киевтранспарксервис” получило прибыль — 5 млн грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городской власти за 2018-й год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.
“И это в условиях, когда мы не начали полностью использовать ”Закон о парковке“. В городе работают 230 точек по продаже талонов на парковку. Создана онлайн-карта парковочного пространства. Мы обустроили на центральных улицах 38 новых парковочных карманов. Для комфорта и безопасности пешеходов в этом году установлено более 5000 антипарковочных столбов”, - подчеркнул Кличко.
Мэр отметил, что для полноценного запуска нового парковочного пространства город ожидает все необходимые подзаконные акты.
“Но мы не сидим, сложа руки. И стараемся наводить порядок в этой сфере уже сегодня”, - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве утверждена новая структура парковки.