Впервые за 4 года город получил прибыль от парковки в 5 миллионов гривен

“И это в условиях, когда мы не начали полностью использовать ”Закон о парковке“. В городе работают 230 точек по продаже талонов на парковку. Создана онлайн-карта парковочного пространства. Мы обустроили на центральных улицах 38 новых парковочных карманов. Для комфорта и безопасности пешеходов в этом году установлено более 5000 антипарковочных столбов”, - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что для полноценного запуска нового парковочного пространства город ожидает все необходимые подзаконные акты.

“Но мы не сидим, сложа руки. И стараемся наводить порядок в этой сфере уже сегодня”, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве утверждена новая структура парковки.