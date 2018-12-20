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Вперше за 4 роки місто отримало прибуток від паркування в 5 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вперше за 4 роки КП “Київтранспарксервіс” отримало прибуток — 5 млн грн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, звітуючи перед представниками ЗМІ про підсумки роботи міської влади за 2018-ий рік, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Вперше за 4 роки місто отримало прибуток від паркування в 5 мільйонів гривень

“І це в умовах, коли ми не почали повністю застосовувати „Закон про паркування“. В місті працюють 230 точок з продажу талонів на паркування. Створено онлайн-карту паркувального простору. Ми облаштували на центральних вулицях 38 нових паркувальних кишень. Для комфорту та безпеки пішоходів цього року встановлено понад 5 тисяч антипаркувальних стовпчиків”, — наголосив Кличко.

Мер зазначив, що для повноцінного запуску нового паркувального простору місто очікує на всі необхідні підзаконні акти.

“Але ми не сидимо, склавши руки. І намагаємося наводити лад в цій сфері вже сьогодні”, — відзначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві затверджена нова структура паркування.

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