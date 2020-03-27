Впервые со времен теракта 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги

КИЕВ. 27 марта. УНН. Нью-Йорк готовится к резкому росту смертей от COVID-19, поэтому в нескольких больничных комплексах города появились рефрижераторы для хранения тел. Такое последний раз было после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.