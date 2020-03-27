Впервые со времен теракта 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Нью-Йорк готовится к резкому росту смертей от COVID-19, поэтому в нескольких больничных комплексах города появились рефрижераторы для хранения тел. Такое последний раз было после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Трейлеры-рефрижераторы, которые будут использоваться в качестве самодельных моргов, будут находиться около двух больниц с четверга, в то время как Нью-Йорк имеет дело с растущим числом смертей в эпицентре пандемии коронавируса", - пишут в издании.
Сообщается, что последний раз, когда Нью-Йорк принимал такие решительные меры, было после террористических атак 11 сентября 2001 года, когда офису городской судебной экспертизы было поручено выявить десятки тысяч частей тел от 2753 человек, погибших в результате аварии Всемирного торгового центра.
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Так, подобные временные морги сигнализируют о историческом вызове, вызванном кризисом в области здравоохранения.
Однако, отмечается, что данные трейлеры-холодильные камеры нужны не конкретно для умерших из-за коронавируса, а для того, чтобы разгрузить больничные морги, если они будут переполнены.
По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксировано почти 22 тысячи случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число погибших превысило 1,1 тысячи человек.
Напомним, что США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.