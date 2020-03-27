Вперше з часів теракту 11 вересня, на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги

КИЇВ. 27 березня. УНН. Нью-Йорк готується до різкого зростання смертей від COVID-19, тому у кількох лікарняних комплексах міста з'явилися рефрижератори для зберігання тіл. Таке востаннє було після теракту 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.