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Вперше з часів теракту 11 вересня, на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Нью-Йорк готується до різкого зростання смертей від COVID-19, тому у кількох лікарняних комплексах міста з'явилися рефрижератори для зберігання тіл. Таке востаннє було після теракту 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"Трейлери-рефрижератори, які будуть використовуватися в якості саморобних моргів, будуть знаходитися біля двох лікарень з четверга, в той час як Нью-Йорк має справу зі зростаючим числом смертей в епіцентрі пандемії коронавірусу", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що останній раз, коли Нью-Йорк приймав такі рішучі заходи, був після терористичних атак 11 вересня 2001 року, коли офісу міської судової експертизи було доручено виявити десятки тисяч частин тіл з 2753 осіб, які загинули в результаті аварії Всесвітнього торгового центру.

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Так, подібні тимчасові морги сигналізують про історичний виклик, викликаний кризою в галузі охорони здоров'я.

Однак, зазначається, що дані трейлери-холодильні камери потрібні не конкретно для померлих через коронавірус, а для того, щоб розвантажити лікарняні морги, якщо вони будуть переповнені.

За даними на ранок 27 березня, в Нью-Йорку зафіксовано майже 22 тисячі випадків зараження коронавірусом, 281 людина померла. Всього у США підтверджені понад 80 тисяч випадків коронавірусної інфекції, число загиблих перевищило 1,1 тисячі осіб.

Нагадаємо, що США випередили Китай та Італію за кількістю хворих COVID-19.

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