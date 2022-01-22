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15 марта, 19:03 • 107965 просмотра

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Впервые в сезоне “Будивельник” праздновал победу в киевском дерби

Впервые в сезоне “Будивельник” праздновал победу в киевском дерби

Киев • УНН

 • 19427 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. ДК “Будивельник” принимал “Киев-Баскет” в третьем столичном дерби сезона Суперлиги — в двух первых матчах регулярного чемпионата побеждала команда Айнарса Багатскиса. Об этом сообщает сайт Суперлиги, передает УНН.

Детали

На этот раз лучше матч начали именно хозяева, которые завладели преимуществом на старте первой четверти и не отдавали ее до большого перерыва “Киев-Баскет” вернулся в третьей четверти и даже получил 7 очков преимущества, но еще под занавес этого игрового отрезка “Будивельник” отыграл отставание и вышел вперед. Как оказалось, хозяева предпочтение отдавать больше не собирались.

Команда Игорса Миглиниекса тотально выиграла битву в трехсекундной 56:26, что стало более весомым фактором, чем впечатляющие 15 точных трехочковых “Киев-Баскета”.

Наиболее эффективно в этой игре отработало хозяев трио Гордон, Близнец, Гудвин, которые на троих набрали 52 очка. “Будивельник” довел этот матч до победы, впервые в сезоне, одолев “Киев-Баскет” — 90:82.

Дополнение

“Будивельник” выиграл 18 раз за сезон при 7-ми поражениях. “Киев-Баскет” имеет 17 выигрышей и идет третьим.

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