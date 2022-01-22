Вперше в сезоні: “Будівельник” святкував перемогу в київському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. БК “Будівельник” приймав “Київ-Баскет” у третьому столичному дербі сезону Суперліги — в двох перших матчах регулярного чемпіонату перемагала команда Айнарса Багатскіса. Про це повідомляє сайт Суперліги, передає УНН.
Деталі
На цей раз краще матч розпочали саме господарі, які заволоділи перевагою на старті першої чверті і не віддавали її до великої перерви “Київ-Баскет” повернувся у третій чверті і навіть отримав 7 очок переваги, але ще під завісу цього ігрового відрізка “Будівельник” відіграв відставання і вийшов вперед. Як виявилось, господарі перевагу віддавати більше не збиралися.
Команда Ігорса Міглінієкса тотально виграла битву в трисекундній 56:26, що стало більш вагомим фактор, ніж вражаючі 15 влучних триочкових “Київ-Баскета”.
Найефективніше в цій грі відпрацювало господарів тріо Гордон, Близнюк, Гудвін, які на трьох набрали 52 очки. “Будівельник” довів цей матч до перемоги, вперше в сезоні здолавши “Київ-Баскет” — 90:82.
Доповнення
“Будівельник” виграв 18 раз за сезон при 7-ми поразках. “Київ-Баскет” має 17 виграшів і йде третім.