Впервые в истории клуба оформили требл: "Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины

Детали

В Тернополе "бело-синие" были более лучше соперника во владении мячом (57 против 43 процентов) и по количеству ударов (15: 6), но праздновать победу киевлянам удалось только по итогам двух экстра-таймов.

На 98 минуте Жерсон Родригес ворвался в штрафную "Зари" и отдал результативный прострел низом на Виктора Цыганкова - 1:0.

Отметим, что "Динамо" в 13-й раз оформило золотой дубль (ранее киевляне завоевали чемпионство), а также впервые в своей истории сделало "требл" (плюс победа в Суперкубке). До этого "требл" (тройной успех) во внутреннем чемпионате удавался только "Шахтеру": в сезонах 2010/11, 2012/13 и 2017/18.

Дополнение

"Динамо" догнало "Шахтер" по количеству побед в Кубках Украины - по 13.