Вперше в історії клубу оформили требл: "Динамо" обіграло "Зорю" у фіналі Кубку України

Деталі

У Тернополі "біло-сині" були більш кращими за суперника у володінні м'ячем (57 проти 43 відсотків) і за кількістю ударів (15:6), але святкувати перемогу киянам вдалося тільки за підсумками двох екстра-таймів.

На 98 хвилині Жерсон Родрігес увірвався до штрафної "Зорі" і віддав результативний простріл низом на Віктора Циганкова – 1:0.

Зауважимо, що "Динамо" в 13-й раз оформило золотий дубль (раніше кияни завоювали чемпіонство), а також вперше в своїй історії зробило "требл" (плюс перемога в Суперкубку). До цього "требл" (потрійний успіх) у внутрішньому чемпіонаті вдавався лише "Шахтарю": в сезонах 2010/11, 2012/13 і 2017/18.

Доповнення

"Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю перемог у Кубках України – по 13.