Впервые в истории: "Динамо" и "Шахтер" проведут киберспортивный поединок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На НСК “Олимпийский” в Киеве состоится первый в истории матч с кибер-спортивной дисциплине “FIFA 21” между “Динамо” и “Шахтером”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы обеих команд.
Детали
Кибер “классико” начнется в 14:00 17-го апреля и пройдет накануне матчей основных составов команд в рамках УПЛ.
Главными героями выставочных матчей станут профессиональные кибер-спортсмены, одни из лучших в дисциплине “FIFA21”. “Шахтер” представит Алексей “Forlan FS” Мерсер, за “Динамо” сыграет Виталий “Labotryas” Муха.
Участники проведут серию матчей до двух побед одной из сторон, играя за кибер-футбольные аналоги “Шахтера” и “Динамо”.
Заметим, что в прошлом году “динамовские” футболисты Денис Кузык, Денис Попов, Александр Андриевский, Владимир Бражко, Бенито, Кирилл Попов и Ибрагим Каргбо приняли участие в кибер-спортивном турнире “Dynamo Kyiv Friendly Cup”, который выиграл Виталий Муха.
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“Для” Шахтера “проведение подобного матча — это шаг вперед в вопросе поиска новых вариантов общения с аудиторией болельщиков. Мы считаем киберспорт перспективным направлением, которое не только привлекает участников, но и становится одним из видов полноценного развлекательного контента для зрителей, позволяет его монетизировать. Выставочный матч позволит оценить реакцию аудитории на новый формат контента и решить, в каком направлении клубам двигаться дальше. Возможно, это будет создание полноценной киберфутбольнои лиги? ”, - отметил коммерческий директор" Шахтера “Дмитрий Кириленко.
Дополнение
Главный матч между командами стартует в 19:30. Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая “горняков” на семь очков.
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