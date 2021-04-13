Вперше в історії: “Динамо” та “Шахтар” проведуть кіберспортивний поєдинок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На НСК “Олімпійський” у Києві відбудеться перший в історії матч із кібер-спортивної дисципліни “FIFA 21” між “Динамо” і “Шахтарем”. Про це інформує УНН з посиланням на прес-служби обох команд.

Деталі

Кібер “класико” розпочнеться о 14:00 17-го квітня і пройде напередодні матчів основних складів команд у рамках УПЛ.

Головними героями виставкових матчів стануть професійні кібер-спортсмени, одні з найкращих у дисципліні “FIFA21”. “Шахтар” представить Олексій “Forlan FS” Мерсер, за “Динамо” зіграє Віталій “Labotryas” Муха.

Учасники проведуть серію матчів до двох перемог однієї зі сторін, граючи за кібер-футбольні аналоги “Шахтаря” і “Динамо”.

Зауважимо, що минулого року “динамівські” футболісти Денис Кузик, Денис Попов, Олександр Андрієвський, Володимир Бражко, Беніто, Кирило Попов та Ібрагім Каргбо взяли участь у кібер-спортивному турнірі “Dynamo Kyiv Friendly Cup”, який виграв Віталій Муха.

Цитата

“Для „Шахтаря“ проведення подібного матчу — це крок уперед у питанні пошуку нових варіантів спілкування з аудиторією вболівальників. Ми вважаємо кіберспорт перспективним напрямом, який не лише привертає учасників, а й стає одним з видів повноцінного розважального контенту для глядачів, дозволяє його монетизувати. Виставковий матч дозволить оцінити реакцію аудиторії на новий формат контенту й вирішити, у якому напрямі клубам рухатись далі. Можливо, це буде створення повноцінної кіберфутбольної ліги?”, — наголосив комерційний директор “Шахтаря” Дмитро Кириленко.

Доповнення

Головний матч між командами стартує о 19:30. Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи “гірників” на сім очок.

Варто нагадати

Кіберфутбольна збірна України звела внічию матч із тріумфатором кваліфікації на eEURO-2020.

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