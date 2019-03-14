Впервые Украина получила престижную международную банковскую награду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Национальный банк Украинав получил одержал победу Central Banking Award в категории "Прозрачность". Об этом говорится в сообщении в Twitter НБУ, передает УНН.
"Вчера вечером в Лондоне, Национальный банк Украины получил престижную международную награду Central Banking Transparency Award", - сообщили в банке.
Central Banking Award - это награда топового английского журнала Central Banking. Чтобы получить награду в категории "Прозрачность", центральный банк страны должен продемонстрировать значительные достижения прозрачности, лидерство, подтвержденное понятной коммуникацией и эффективное взаимодействие со стейкхолдерами, отмечают в НБУ.
С получением престижной награды Национальный банк Украины уже поздравило посольство США.
"Поздравляем Нацбанк Украины с получением награды от Central Banking за прозрачность! Мы приветствуем успехи Украины в очистке банковского сектора, и с независимым руководством Национальный банк играет важную роль в этой трансформации", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма.