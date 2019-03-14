Вперше Україна отримала престижну міжнародну банківську нагороду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Національний банк Українав отримав здобув перемогу Central Banking Award у категорії "Прозорість". Про це йдеться у повідомленні в Twitter НБУ, передає УНН.
"Учора ввечері у Лондоні, Національний банк України отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Transparency Award", - повідомили у банку.
Central Banking Award – це нагорода топового англійського журналу Central Banking. Щоб отримати нагороду у категорії "Прозорість", центральний банк країни має продемонструвати значні здобутки щодо прозорості, лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією та ефективну взаємодію зі стейкхолдерами, зазначають в НБУ.
З отриманням престижної нагороди Національний банк України вже привітало посольство Сполучених Штатів.
"Поздоровляємо Нацбанк України з отриманням нагороди від Central Banking за прозорість! Ми вітаємо успіхи України в очищенні банківського сектору, і з незалежним керівництвом Національний банк відіграє важливу роль у цій трансформації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму.