Упавшее дерево повредило около 10 автомобилей в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили на улице Семинарская в Одессе. Об этом в социальных сетях сообщают одесситы, передает УНН.
В результате было повреждено около 10 автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, в результате непогоды в Одессе ветром повалены 7 крупных ветвей и 6 деревьев.
"На данный момент сотрудниками коммунальных предприятий "Горзелентрест" и "ЖКС" ведутся работы по ликвидации последствий: распил и уборка упавших деревьев", – говорится в сообщении.
Кроме того, на всех участках дорог, где чаще всего возможные подтопления во время сильных дождей, дежурят бригады КП "Городские дороги", которые выполняют работы по очистке ливневых стоков. Потоки дождевой воды смывают с улиц города листья и разный мусор, в результате чего коллекторы забиваются и хуже отводят воду с улиц.
Напомним, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий, штормовой ветер, сильный дождь. Вследствие непогоды движение транспорта в городе затруднено.