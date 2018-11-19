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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106425 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113030 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150441 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144950 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136678 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128329 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171476 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118097 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

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Упавшее дерево повредило около 10 автомобилей в Одессе

Киев  •  УНН

 • 12368 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили на улице Семинарская в Одессе. Об этом в социальных сетях сообщают одесситы, передает УНН.

В результате было повреждено около 10 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, в результате непогоды в Одессе ветром повалены 7 крупных ветвей и 6 деревьев.

"На данный момент сотрудниками коммунальных предприятий "Горзелентрест" и "ЖКС" ведутся работы по ликвидации последствий: распил и уборка упавших деревьев", – говорится в сообщении.

Кроме того, на всех участках дорог, где чаще всего возможные подтопления во время сильных дождей, дежурят бригады КП "Городские дороги", которые выполняют работы по очистке ливневых стоков. Потоки дождевой воды смывают с улиц города листья и разный мусор, в результате чего коллекторы забиваются и хуже отводят воду с улиц.

Напомним, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий, штормовой ветер, сильный дождь. Вследствие непогоды движение транспорта в городе затруднено.

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